المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مخيمات

دعا قراء الجهات المعنية في دبي إلى الرقابة على منظمي الرحلات الصحراوية (السفاري) والمخيمات التي تقدم الخدمة للزوّار وجلّهم من السياح، مشيرين إلى أن بعض الزوّار حين يصلون يفاجؤون بسوء أحوال المخيمات، ورداءة الطعام، وسوء المعاملة من القائمين عليها، لكنهم لا يملكون حينها قرار العودة أو التراجع.

هاتف

قال سائقون إنهم يواجهون في الطرقات، أحياناً، مناطق تزدحم أمامهم فجأة بالمركبات، ثم يكتشفون أن السبب قيام أحد السائقين باستخدام هاتفه أثناء القيادة، ويقود مركبته ببطء دون أي إحساس منه تجاه الآخرين، داعين إلى تشديد الرقابة على مثل هؤلاء السائقين.

حافلات

دعا أولياء أمور إلى تحديد رسوم اشتراك الحافلات المدرسية للمدارس، مشيرين إلى أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً هذا العام، ما أجبر كثيراً منهم على القيام بتوصيل أبنائهم للمدارس بأنفسهم.

شيشة

رصد قراء قيام بعض المقاهي بتقديم «الشيشة» لشباب تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وقالوا إنهم شاهدوا طلبة يبدو أنهم في المرحلة الثانوية، يدخلون مقاهي ويطلبون الشيشة دون أن يطلب العاملون منهم ما يثبت بلوغهم الـ18.

كاميرات

أفاد سكان في مناطق عدة بأن كاميرات المراقبة في البنايات السكنية لا تعمل، وأن بعض الملاك يعمدون إلى تركيبها لمنح السكان أماناً شكلياً فقط، مطالبين الجهات المعنية بإجراء زيارات تفتيشية على البنايات، وإلزام الملاك بتركيب وتشغيل الكاميرات لتوفير الحماية للشقق السكنية منعاً لوقوع السرقات، أو أي نوع من الاعتداءات، خصوصاً على الأطفال.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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