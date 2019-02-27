المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسعار

شكا متسوقون، أخيراً، اختلاف أسعار المنتج الواحد بين سوبرماركت وآخر، في عجمان، من دون تبريرات تذكر، مطالبين وزارة الاقتصاد بتكثيف الحملات التي تستهدف مكافحة التلاعب في عروض الأسعار، من خلال مفتشين تابعين لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يجوبون الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من التزامها بالأسعار وتعليمات وقواعد حماية المستهلك.

عمال

شكا زوار للقرية العالمية في دبي عمال النظافة، فعلى الرغم من قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه، ما يظهر جلياً في نظافة جميع مرافق القرية، إلا أن بعضهم يقوم بسلوك مزعج للغاية، يتمثل في التطفل على الزوار، من خلال التقرب الشديد منهم، والتنظيف بالقرب من أرجلهم، في محاولة للفت أنظارهم، وكسب تعاطفهم، الأمر الذي يترك انطباعاً سيئاً عند الزوار، وتحديداً السياح منهم.

عرقلة

أفاد مصلون من أصحاب الهمم بأن قيام بعض المصلين بوضع أحذيتهم على باب المسجد، تسبب في عرقلة دخولهم إلى المسجد لأداء الصلاة، مطالبين بوضع أرفف كافية لترتيب الأحذية، وحث المصلين على الالتزام بذلك.

مشروعات

أفاد ذوو طلبة بأن مدارس خاصة في عجمان مازالت تطلب منهم تنفيذ مشروعات منزلية مختلفة، رغم منع وزارة التربية والتعليم ذلك، وإلزام المدارس بتنفيذ المشروعات خلال اليوم الدراسي.

جرذان

مازال سكان في منطقة الراشدية في عجمان يشكون انتشار الجرذان بشكل كبير في المنطقة، مطالبين البلدية بضرورة الوقوف على هذه المشكلة، والعمل على حلها، نظراً للضرر الصحي الكبير الذي قد تلحقه هذه الجرذان بصحة سكان المنطقة، لاسيما أنها تنقل فيروسات ضارة.

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