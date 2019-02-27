بلدية أبوظبي تطبق التنمية المستدامة في إنارة الأنفاق والجسور

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تطبق بلدية مدينة أبوظبي معايير التنمية المستدامة في إنارة الأنفاق والجسور، ونفذت أعمال صيانة لـ1621 عمود إنارة، خلال يناير الماضي، بكلفة 908 آلاف درهم في الطرق الرئيسة في مناطق الفلاح، وبني ياس، كما تم صيانة إنارة الطرق الداخلية والأحياء السكنية في الشوامخ، بهدف تعزيز مكونات البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والإنارة.

وأفادت البلدية بأنها انتهت أخيراً من صيانة كشافات الإنارة أسفل جسر مصفح، وأعمدة الإنارة في مناطق متفرقة من جزيرة أبوظبي، وهي ضمن الخطة السنوية لمشاريع صيانة إنارة الطرق في مدينة أبوظبي والتي تسهم في رفع كفاءة شبكات الإنارة والحفاظ على السلامة العامة لمستخدمي الطرق، منها على سبيل المثال نفق السيارات في جزيرة الريم، المدخل والمخرج، وتبديل الإنارة أسفل الجسور، منها جسر الحديريات.

كما نفذت البلدية مشروعاً استهدف تبديل الإنارة في الأنفاق من الإنارة التقليدية إلى نظام LED، لتحسين الإنارة، وخفض الاستهلاك.