طقس مغبّر مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، فيما ستكون حركة الرياح شمالية غربية 20 - 35 كم/‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏س أحياناً.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:26 والثاني عند الساعة 05:44، والجزر الأول عند الساعة 11:19 والثاني عند الساعة 23:06.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 01:58، والجزر الأول عند الساعة 08:10 والثاني عند الساعة 20:04.