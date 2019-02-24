«الإمارات اليوم» تهدي كتاب «علمني زايد» لـ «أرماني دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علمني زايد»، الذي أصدرته برعاية «اتصالات»، لفندق أرماني برج خليفة دبي.

وسلم مدير مكتب رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، الزميل يوسف أحمد، نسخة الكتاب للمدير العام للفندق، مارك كيربي، بحضور مدير إدارة المكتب الأمامي والشقق السكنية، اوزلم كوسكون.

وقدم كيربي الشكر لـ«الإمارات اليوم» على إهدائها الكتاب، الذي سيتم وضعه في استقبال الفندق، بحيث يكون متاحاً للزوار من المواطنين والمقيمين والسياح.

يذكر أن كتاب «علمني زايد» يتناول قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تزرع في نفوس الأطفال القيم والمبادئ، التي كان يحرص عليها الوالد المؤسس، خصوصاً في العطاء والتسامح.

وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة، في المدارس الحكومية والخاصة، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والفنادق.