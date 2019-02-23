رسوم

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بدبي بتخفيض رسوم الحافلات المدرسية التي تتسم بارتفاعٍ كبير، وذلك حتى يسهل عليهم تسجيل أبنائهم فيها، ما سيلعب دوراً كبيراً في تقليل الازدحام المروري في أوقات الذروة أثناء بداية الدوام الدراسي صباحاً، ونهايته بانتهاء أوقات العمل في أغلب المؤسسات والدوائر.

أسعار

طالب قارئ بتوضيح الجهة المختصة للتفاوت الكبير في أسعار تصليح السيارات بين ورش التصليح وتلك التابعة لمحطات بترول، وذلك بعد أن لمس هذا التفاوت من خلال تجربة شخصية، إذ طلبت ورشة تابعة لمحطة بترول في عجمان مبلغ 6000 درهم لإصلاح مشكلة في سيارته، مقابل 250 درهماً حددته ورشة تصليح خارجية لحل المشكلة ذاتها.

عبور

طالب سكان منطقة السلمة - شارع الاتحاد بأم القيوين، دائرة الخدمات العامة بإنشاء طريق لعبور المشاة إلى المسجد الجديد الذي سيتم افتتاحه قريباً على الجهة المقابلة من الطريق، لضمان سلامة عبورهم بدلاً من تجاوز الحواجز الحديدية وسط الطريق.

إزعاج

طالب سكان في منطقة الخوانيج 1 في دبي بتوفير دوريات شرطة في المنطقة، وتحديداً في نهاية الأسبوع، لردع الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها مجموعة من الشباب المستهتر، والمتمثلة في قيادة دراجات نارية وسيارات مزودة بتهور شديد، والقيام بحركات خطرة في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية بالمنطقة، ما يشكل إزعاجاً كبيراً وخطراً يهدد حياتهم، وتحديداً حياة أطفالهم.

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