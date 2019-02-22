تشغيل نقطة دفاع مدني في «المارية»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، اتفاقاً مع شركة مبادلة للاستثمار، بشأن تسلّم تفعيل وتشغيل نقطة ثبات الدفاع المدني في جزيرة المارية. وقع الاتفاق مدير عام إدارة الدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، والمدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، علي عيد المهيري.

وأكد الكتبي، اهتمام الدفاع المدني بسرعة الاستجابة، للتعامل مع الحوادث في الجزيرة، من خلال نقطة الثبات المجهزة بأحدث المعدات والآليات، التي يقودها رجال إطفاء مدربون على أفضل الممارسات المطبقة في مواجهة الحرائق، وتعزيز الوقاية والحماية المدنية لضمان سلامة الفرد والمجتمع وإسعادهم.

واعتبر المهيري، توقيع الاتفاق خطوة لتأمين سلامة المرافق والزوار والعاملين في أرجاء جزيرة المارية التي أصبحت الوجهة المتميزة للأعمال والحياة العصرية في قلب أبوظبي.