شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من الانشغال بغير الطريق

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

عززت شرطة أبوظبي التوعية المرورية بمخاطر المخالفات المرتبطة بالانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والتي تؤدي إلى حوادث مرورية خطرة.

ووزعت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية نشرات توعية على السائقين، مؤكدة ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، والانتباه واليقظة، لتجنب أخطاء الآخرين.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور منطقة العين، المقدم محسن سعيد المنصوري، بأن التوعية ركزت على التعريف بمخاطر الانشغال بالألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي والتصوير والتحدث عبر الهاتف بوساطة اليد، أو تصفح الإنترنت أثناء القيادة، وغيرها من الممارسات التي قد تؤدي إلى عواقب خطرة، وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز الوعي المروري، ضمن استراتيجية جعل الطرق أكثر أمناً في إمارة أبوظبي.