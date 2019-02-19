إطلاق مركز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أبرمت كل من مجموعة انترناشونال جولدن جروب "آي جي جي"، ومجموعة" نورينكو" الصينية، اتفاقية، اليوم، على هامش معرض آيدكس 2019 لإنشاء مركز للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية والذي سيتم افتتاحه في مجمع آي جي جي الصناعي، بمنطقة العجبان، في أبوظبي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسات دولة الامارات الرامية إلى تنمية مستوى البحث العلمي والمعرفي كمهمة أساسية ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة للتحول العلمي والتكنولوجي بحلول عام 2020. وتماشيا مع خطة العمل الخاصة بالابتكار العلمي والتكنولوجي ونقل المعرفة، وأكد خبراء من "نورينكو" الصينية بناء عدة مراكز للابتكار حول العالم منهم المحطة الرئيسية في العاصمة أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقية المبرمة مبدأ التعاون والشفافية بين كافة الأطراف والالتزام بالمشاركة في مجالات البحث والتطوير في مجال التصنيع العسكري، لتشمل أنظمة الأسلحة التكتيكية والمعدات العسكرية والذخيرة بكافة أنواعها ومنها الذخيرة الذكية. وتشمل كذلك تطوير انظمة الطائرات بدون طيار والمركبات الأرضية الغير مأهولة والقوارب المائية الغير مأهولة. ويشمل نطاق التعاون تطوير أنظمة الدفاع المحلية، واختبار الأنظمة بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتكنولوجيا التصنيع العسكري.

ومن الأهداف الرئيسية لمركز الابتكار المزمع انشاءه اجراء البحث وتطوير على الأنظمة الدفاعية والتي من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة الاماراتية والقوات المسلحة بالدول المجاورة.

ويوفر مركز الابتكار كافة المتطلبات اللازمة لتطوير المنتجات المطلوبة، ابتداء من تصميم المنتج، وإدارة عملية البحث والتطوير ونقل المعرفة، إدارة الإنتاج وتكامل الانظمة ومواكبة التكنولوجيا الدولية الحديثة وادراجها في التصنيع المحلي.