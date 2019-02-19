محمد بن راشد: شباب الوطن تجاوزوا مرحلة التعلم وانتقلوا إلى الإنتاج والإبداع

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «شريحة عريضة من شباب الوطن تجاوزوا مرحلة التعلم والتدرب والتأهيل وانتقلوا إلى مرحلة التخطيط والإنتاج والإبداع في مجالات عدة، خصوصاً العلمية والتقنية التي تخدم مصالح دولتنا وشعبنا وتعزز اقتصادنا الوطني وتسهم في تنويعه وخلق فرص جديدة للعمل وتوظيف الشباب وتمكينهم من إبراز مواهبهم وطاقاتهم العلمية والمعرفية في شتى الميادين».

جاء ذلك، خلال زيارة سموه لليوم الثاني على التوالي معرض أبوظبي الدولي للدفاع «آيدكس»، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وحرص سموه على تفقد أجنحة الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية الدفاعية التي لم يزرها سموه في اليوم الأول من جولته في المعرض الذي تشارك فيه قرابة 180 شركة وطنية، إلى جانب نحو 1000 شركة إقليمية وعالمية، مستهلاً سموه جولته في جناح المجموعة الذهبية الدولية المتخصصة في تصنيع مختلف أنواع الأسلحة البرية والأنظمة الدفاعية «صواريخ ورادارات» وغيرها من الصناعات التي تعتمد على استخدام التقنيات الذكية بالكامل. كما توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه في جناح شركة الإمارات للصناعات العسكرية المتطورة، واطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الإلكترونية الذكية التي توظفها الشركة في صناعاتها الدفاعية البرية، ومنها المدرعات والأسلحة الخفيفة وأنظمة الصواريخ والرادارات وغيرها من المعدات التي تدخل في تسليح الجيوش البرية.

وعرّج سموه على جناح إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية البرية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب سموه عن اعتزازه بمشاركة شركاتنا الإماراتية الوطنية في مثل هذا الحدث العالمي، جنباً الى جنب مع كبريات الشركات العالمية من 140 دولة جاءت الى معرض «آيدكس» و«نافدكس» لتعرض آخر مبتكراتها في قطاع تصنيع السلاح بمختلف أنواعه، وما توصل إليه العقل البشري في قطاع تكنولوجيا العلوم العسكرية واستخداماتها.

وقال سموه إن «وجود شركاتنا الوطنية إلى جانب الشركات العالمية تحت سقف واحد وفي معرض واحد مميز بمساحته وفعالياته ودقة تنظيمه، يُعد إضافة لشركاتنا المحلية ولكوادرنا الوطنية الشابة لإثراء خبراتهم وتبادل الأفكار والمعلومات مع نظرائهم رؤساء وخبراء وممثلي الشركات الأخرى المشاركة في المعرض».

وتمنّى سموه في ختام جولته لشركاتنا وشبابنا تحقيق المزيد من التفوق والنجاح الذي يلهم الجيل الصاعد ويرفع من مكانة دولتنا الحبيبة في الأوساط الدولية.

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان تميم، ووكيل وزارة الدفاع المساعد الفريق محمد عبدالرحيم العلي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، وعدد من كبار الضباط.