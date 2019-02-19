«قضاء أبوظبي» تطلق منصة الدفع الذكي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع منصة الدفع الذكي من خلال أجهزة «POS»، لتحصيل المبالغ والرسوم الخاصة بالدائرة، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحكومية التي ستباشر الدفع الإلكتروني من خلال الجهاز الذكي.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن إطلاق منصة الدفع الذكي يأتي ضمن خطة التحوّل الرقمي في الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التطوير المتواصل لمنظومة الخدمات القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأنظمة المتطورة عالمياً، بما يضمن مواكبة التطورات والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.

وأكد اهتمام الدائرة باعتماد الوسائل التكنولوجية في تنفيذ وتطوير العمليات والإجراءات في جميع القطاعات، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية أمام جمهور المتعاملين، عبر منصات متطوّرة توفر الوقت والجهد، وتضمن سرعة إنجاز المعاملات، بما يدعم التوجهات الحكومية الإلكترونية والذكية.

وتطرق إلى العمل المتواصل لمواكبة المستجدات وآخر التطورات ضمن جهود التطوير المستمر، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المعايير العالمية، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية للدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

يذكر أن مشروع منصة الدفع الذكي، جزء من مشروع «أكشاك الدفع الإلكترونية»، الجاري العمل على تنفيذه، والذي سيشمل التحوّل الرقمي لأكثر من 200 خدمة تقدمها الدائرة للمتعاملين.