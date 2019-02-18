محمد بن زايد يدشن العربة المحدّثة «عجبان»

المصدر: أبوظبي - وام

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آلية «عجبان» المدرعة 447A التي تنتجها شركة «نمر» الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وتعدّ آلية عجبان المدرعة الجديدة متعدّدة المهام، نسخة مطوّرة من سلسلة «آليات عجبان» صممت لتأدية مجموعة واسعة من الأدوار العسكرية المتخصصة.

وتعرف سموّه إلى قدرات آلية «عجبان» الجديدة، التي تصنّف كمركبة تكتيكية عسكرية تقل سبعة أفراد، وتتميز بكابينة مدرعة عالية التكوين.

وأعرب سموّه عن سعادته برؤية الصناعات الوطنية، وهي تقدم آليات عسكرية متطوّرة ومصممة للأحداث كافة، ومجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أهمية مواصلة البحث والتحديث والتطوير والاستفادة من العلوم والتجارب المتقدمة، لتعزيز خياراتنا في تنويع الصناعة العسكرية الوطنية.