35 % إنجاز المرحلة الثالثة من «المحطة K»لتوليد الكهرباء في جبل علي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفقّد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مشروع المرحلة الثالثة من المحطة (K) لتوليد الكهرباء ضمن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، الذي يعد أحد الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 35%.

واطلّع الطاير، وبشكل مفّصل، على تقدم سير الأعمال في المشروع، حيث تم الانتهاء من حفر وتجهيز 524 ركيزة من أصل 540، كما تم الانتهاء من عمليات صب القواعد الخرسانية الخاصة بأول توربينة غازية، فيما يتم التجهيز لعمليات صب القواعد الخرسانية لوحدة التوربينة الغازية الثانية.

وأكّد الطاير ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز المشروع بجودة عالية في الموعد التعاقدي.

وأرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من المحطة (K) بقيمة إجمالية 802 مليون درهم على شركة «دورو فلجويرا» الإسبانية.

ويشمل المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين عدد 2 توربين غازي طراز (F) من شركة سيمنز الألمانية بقدرة انتاجية إجمالية تصل الى 590 ميغاواط في درجات حرارة جوية تصل إلى 50 مئوية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل التوربينين خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتعتبر المحطة ‏(K) لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية من المشروعات المهمة للهيئة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وهي تدار بالكامل آلياً بالتحكم عن بعد، وتتميز باحتوائها على أحدث أنظمة وتقنيات التحكم، كما أنها مزودة بأحدث تقنيات التشغيل التي تقلل الانبعاثات إلى أدنى حد.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحطة توليد الكهرباء (K) 948 ميغاواط، وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمحطة، بعد إنجاز المرحلة الثالثة، إلى 1538 ميغاواط.