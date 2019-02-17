«طرق دبي» تفتتح جسراً رئيساً على تقاطع شارعي إكسبو والأصايل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات أمس، جسراً رئيساً على شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى معرض إكسبو، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة أكثر من 50%، ويتوقع اكتمال جميع الأعمال في شهر يونيو المقبل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، خلال تفقده سير العمل في المرحلتين الأولى والخامسة من مشروع الطرق المؤدية إلى معرض إكسبو: «افتتحت الهيئة جزئياً ثلاثة مسارات في كل اتجاه من الجسر على شارع إكسبو، ضمن المرحلة الخامسة من المشروع، التي تشتمل على تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، حيث سيتم زيادة عدد مسارات شارع إكسبو من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية»، مشيراً إلى أنه سيتم رفع شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 متر، وسعة ستة مسارات في كل اتجاه، كما سيتم إنشاء جسرين آخرين لربط شارع إكسبو بطريق الخدمات بطول كيلومتر، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع معرض إكسبو. وأضاف: «تشمل هذه المرحلة أيضاً تطوير شارع الأصايل، من خلال تنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية عند تقاطع شارع إكسبو مع شارع الأصايل، لتوفير حركة الدخول والخروج من شارع إكسبو إلى منطقة جبل علي الصناعية والمنطقة الحرة لجبل علي».

واستمع الطاير إلى شرح من المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق المهندسة ميثاء بن عدي، عن سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى معرض إكسبو، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 43%، وتشمل هذه المرحلة تحويل الدوار القائم حالياً على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، حيث ستتم توسعة ورفع شارع إكسبو من خلال تنفيذ جسرين بسعة ستة مسارات في كل اتجاه مع توفير حركات الالتفاف والوصلات الحرة لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أبوظبي والعكس، وكذلك الحركة المرورية من شارع إكسبو باتجاه شارع الشيخ زايد، إلى جانب تسهيل الحركة المرورية القادمة من إكسبو شمالاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه دبي ومن شارع إكسبو جنوباً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي.

وقال الطاير إن المرحلة الأولى تشمل أيضاً تنفيذ أعمال طرق بطول 27 كيلومتراً على شارع إكسبو، وتوسعته من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء طرق خدمة في كلا الاتجاهين، وتنفيذ أربعة جسور في أجزاء منه، وذلك لتوفير الحركات المرورية من وإلى شارع إكسبو باتجاه موقع المعرض.

وأضاف أنه لاستكمال أعمال الجسور المتبقية ضمن نطاق أعمال المرحلة الأولى تم افتتاح تحويلة مرورية في التاسع من فبراير الجاري، في تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، وأسهمت هذه التحويلة في انسيابية الحركة المرورية المؤدية لموقع معرض إكسبو.

وأكد الطاير أن العمل في جميع المشروعات المتعلقة باستضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، وسيتم الانتهاء من جميع المشروعات قبل فترة كافية من انطلاق الحدث العالمي الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويتوقع أن يستقطب قرابة 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وضعت خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوّار المعرض.

50 %

نسبة إنجاز المرحلة الخامسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى «إكسبو».