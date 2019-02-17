انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً، مع فرصة لسقوط أمطار، خصوصاً على السواحل، وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح نشطة إلى قوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية 28 - 38 كم/‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏س، خصوصاً على البحر، والموج في الخليج العربي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:33، والمد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند الساعة 18:19، والجزر الثاني عند الساعة 05:25.وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول الساعة 20:53، والثاني في 07:57.