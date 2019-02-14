إطلاق «جائزة القرن» لتعزيز البحث العلمي في الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق الوطن عن إطلاق مبادرة «جائزة القرن»، لتعزيز جهود البحث والتطوير العلمي والتقني داخل دولة الإمارات، والارتقاء بقدرات الكوادر البشرية الوطنية ومجتمع البحث العلمي في الدولة من أجل الإيفاء بمتطلبات وتحديات المستقبل، ومواصلة مسيرة التنمية في المجالات كافة.

وجاء إطلاق المبادرة خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، الذي تستمر فعالياته حتى 28 من الشهر الجاري في كل إمارات الدولة، وأسبوع أبوظبي للابتكار.

وتتضمن «جائزة القرن» سلسلة من المسابقات العلمية العالمية الهادفة إلى تحفيز الطلبة والباحثين والعلماء، والجهات الاتحادية والحكومية، والشركات الخاصة، على إيجاد حلول مبتكرة لأكبر التحديات التي تواجه دولة الإمارات في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، وتسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز التنافسية، وتحسين معيشة الأفراد داخل الدولة.

وقال مدير عام صندوق الوطن، محمد القاضي: «تمثل جائزة القرن تجسيداً لرؤية قيادة دولة الإمارات، وتحقيق رؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم من خلال الاستثمار في شباب الدولة، والارتقاء بجهود البحث العلمي والتطوير، والمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات، وتعزيز مكانة الدولة في كل المجالات».

وأضاف: «الجائزة هي أحدث مبادرات صندوق الوطن لدعم الباحثين والعلماء في دولة الإمارات، لإنشاء تكنولوجيا إماراتية خالصة وحلول استثنائية تمثل مساهمة وطنية لحل المشكلات المحلية والعالمية. ونحن على يقين بالخروج بنتائج مبشّرة من المسابقات العلمية التي سيتم وضعها وفق أفضل وأحدث المعايير العالمية. وستشهد الجائزة تنسيقاً موسعاً بين صندوق الوطن والحكومة ومختلف الجهات والأطراف داخل الدولة، للوصول إلى أفضل الحلول المشتركة لإحداث التغيير المنشود».

مسابقات علمية وجوائز نقدية

تُدار «جائزة القرن» من قبل منصة الأبحاث العلمية «research.ae» التابعة لصندوق الوطن، التي تدعم بالفعل أكثر من 80 باحثاً في دولة الإمارات حتى الآن. وتضم المنافسات فرقاً تمثل مختلف القطاعات والمجالات الحيوية في الدولة، بما فيها البيئة والصحة والصناعة.

ومن المقرر أن تمنح الجائزة جوائز نقدية ضخمة للفرق العلمية المشاركة قد تصل إلى ملايين الدراهم، كما ستقسّم المنافسات إلى مسابقات مستقلة، لكل منها قواعد ومعايير تقييم منفصلة.