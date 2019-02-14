شرطة أبوظبي تعزز التواصل مع الجمهور برقمين جديدين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة جديدة للجمهور، وذلك بتخصيص رقم الهاتف 02999 لمدينة أبوظبي، والرقم 03999 لمنطقة العين، لتعزيز التواصل ونقل المعلومات للجمهور، عند الاتصال من مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات.

ودعا مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، العميد ناصر سليمان المسكري، الجمهور إلى التجاوب مع هذه الأرقام، التي تهدف إلى تقديم الخدمات الشرطية للجمهور، ضمن جهود لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي المستمرة، لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم، لكونها المستجيب الأول للبلاغ، وفقاً لأفضل الممارسات المتقدمة في المجال.

وتعمل مراكز القيادة والتحكم على استقبال المكالمات، والتعرف إلى مكان البلاغ، والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر كوادرها البشرية المدربة على التواصل مع أفراد المجتمع، على مدار الساعة.

02999 لمدينة أبوظبي

03999 لمنطقة العين