شرطة الشارقة تطلق «لا تنشغل بغير الطريق»‬

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة الحملة المرورية الأولى لعام 2019، على مستوى وزارة الداخلية، تحت شعار «لا تنشغل بغير الطريق»، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري، المقدم عبدالرحمن خاطر، إن الحملة تهدف إلى توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بمخاطر سلوك الانشغال بغير الطريق، مثل استخدام الهاتف النقال، وغيره من السلوكيات والممارسات الخطرة أثناء القيادة، وبيان الآثار السلبية لها التي قد تؤدي إلى تشتيت ذهن سائق المركبة، وعدم قدرته على القيام برد الفعل المناسب في الحالات المفاجئة التي ينتج عنها وقوع الحوادث.

وأوضح أن الحملة تشمل فعاليات عدة، منها محاضرات توعية لموظفي الدوائر الحكومية وطلبة الجامعات وعموم الجمهور، إضافة إلى توزيع منشورات توعوية لمستخدمي الطريق، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية منها والمقروءة والمسموعة والذكية، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى أفراد المجتمع.