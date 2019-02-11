سكان رأس الخيمة يشعرون بهزّة أرضية خفيفة.. و«الأرصاد»: غير مؤثرة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

تعرّضت إمارة رأس الخيمة، ظهر أمس، لهزة أرضية خفيفة، شعر بها بعض السكان، وفق تأكيدات المركز الوطني للأرصاد، الذي شدد على أنها كانت غير مؤثّرة على الدولة. وأفاد المركز بأن محطات رصد الزلازل رصدت في تمام الساعة 14:54 من ظهر أمس هزة أرضية خفيفة، لم تتجاوز قوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان في رأس الخيمة، موضحاً أن الهزة كان مركزها جزيرة قشم جنوب إيران، بقوة بلغت 5.0 درجات على مقياس ريختر، امتد تأثيرها إلى نحو 42 كم داخل الإمارة.

فيما حدد الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز إجراءات وقائية ينبغي القيام بها عند الشعور بأي هزة أرضية قوية، سواء داخل البنايات أو خارجها أو في المركبات، مشدداً على ضرورة المحافظة على الهدوء، والتصرف السليم والسريع باختيار المكان الآمن.

وأوضح أنه عند شعور الشخص بهزة أرضية قوية، وهو داخل مقر سكنه أو عمله، ينبغي عليه اتخاذ أربع خطوات، أولها حماية الرأس والوجه بأي شيء خفيف وقوي متاح، أو الاختباء تحت طاولة قوية أو تحت السرير أو التوجه للموزع داخل البيت أو بيت الدرج، والثاني الابتعاد عن النوافذ والجدران الخارجية والمكتبات والزجاج والأجسام المعلقة، والثالث عند انتهاء تأثير الزلزال يفضّل فصل التيار الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والماء في البيت قبل مغادرته، وأخيراً عند ترك المكان يجب تحاشي التدافع أثناء الخروج، وعدم استخدام المصاعد.

وأشار المركز إلى أنه إذا شعر الأشخاص بأي هزة أرضية وهم في الخارج، ينبغي اتخاذ ثلاثة إجراءات سريعة، أولها الابتعاد عن البنايات العالية، والثاني التوجّه إلى أقرب منطقة مكشوفة، ومراقبة الأجسام والحجارة المتطايرة والجدران غير المستقرة وعدم محاولة دخول المباني، والثالث الوقوف بعيداً عن الجسور والأنفاق وأسلاك الكهرباء وأعمدة الضغط العالي وأعمدة الإنارة والأشجار وواجهات المحال التجارية.

وفي حال الشعور بزلزال أثناء قيادة المركبة، دعا المركز إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات، أولها ضرورة الوقوف في أقرب مكان آمن، والثاني البقاء داخل السيارة حتى انتهاء الزلزال، والأخير الوقوف بعيداً عن الجسور وتقاطعات الطرق والمباني والأشجار وخطوط الكهرباء. وحذّر المركز من خطورة عدم الاستعداد لما يعرف بـ«الهزات الارتدادية»، لكونها قد تؤدي إلى انهيار المباني المتضررة.

6 إجراءات بعد الزلزال

حدد المركز الوطني للأرصاد ستة إجراءات يمكن القيام بها بعد انتهاء الزلزال، وهي: عدم إشعال النور أو أي مصدر نيران قبل التأكد من عدم وجود تسرب للغاز، والخروج من المباني بعد تأمينها إلى أقرب الأماكن والمساحات المكشوفة، وعدم محاولة تحريك المصابين بجروح بالغة إلا إذا كانوا في خطر، وعدم المرور من المناطق المهدمة، وعدم شرب الماء من مصادر غير معروفة، وعدم إشغال شبكات الاتصالات إلّا في الحالات الضرورية.