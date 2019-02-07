جامعة الإمارات تطلق تطبيق UAEU Passport باستخدام تقنية «بلوك تشين»

المصدر: العين - وام

دشنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، تطبيق UAEU Passport باستخدام تقنية «بلوك تشين» كأول مؤسسة تعليمية على مستوى العالم تعمل على هذا النطاق الواسع من التقنية، بهدف تسهيل خدمات الطلبة.

وبحسب ما أعلنته الجامعة، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرها بمدينة العين، فإن التطبيق يُعنى بالسجلات الأكاديمية الرقمية والشهادات، وخدمات أخرى للطلبة المسجلين والخريجين في الجامعة.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع تقنية المعلومات بالجامعة، عفراء الشامسي، أن الجامعة تولي التحوّل الرقمي الذكي لتسريع وتعزيز نتائج الطلبة أهمية خاصة.

وأشارت إلى أن الطالب يستطيع تحميل التطبيق على الهاتف والتعامل معه بيسر، إضافة إلى أن هذه التقنية تساعد كثيراً على تخفيف العبء وتقلل النفقات.