5 صعوبات تواجه المواطنين الباحثين عن وظائف قيادية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

حددت جهات حكومية وخاصة مشاركة في المعرض الوطني للتوظيف 2019، الذي ينظمه مركز «إكسبو الشارقة»، خمس صعوبات تقف أمام المواطنين للحصول على الوظائف القيادية، تمثلت في عدم امتلاك خبرة سابقة في المجال القيادي الذي يتقدم إليه، وتدني مستوى اللغة الإنجليزية، وعدم تطابق المؤهل العلمي مع الوظيفة، والتذمر من طول ساعات العمل أو بعد مكانه، وتدني الوعي بطبيعة ومتطلبات الوظيفة القيادية.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، افتتاح فعاليات النسخة الـ21 من المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، وكرم عدداً من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المتميزة، التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين، وحققت أعلى نسبة على هذا الصعيد، بجانب تمكين الموارد البشرية، وتعزيز استثمار طاقاتها في سوق العمل.

وقال عدد من المسؤولين في دوائر حكومية إن المعرض يركز على ثلاثة محاور: التطوير المهني، والتدريب، ووظائف المستقبل، لافتين إلى أن المعرض يوفر فرصاً متنوعة لتسهيل توظيف المواطنين، وتنمية مهاراتهم وإرشادهم حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية، بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لافتين إلى طرح العديد من الوظائف المتنوعة، التي تتناسب مع خبرات ومؤهلات المواطنين في شتى المجالات المهنية والإدارية، تم استحداثها لمنح الخريجين الجدد فرصة الحصول على الوظيفة والتدريب واكتساب الخبرة التي تؤهله مستقبلاً لشغل وظائف قيادية.

وأشاروا إلى أنهم قاموا، بناء على توجهات الحكومة بالدولة، باستحداث قسم للتدريب والتأهيل، معني بإعطاء الموظفين الجدد عدداً من الساعات التدريبية والورش، لتمكينهم وتأهيلهم لشغل الوظيفة المتاحة.

وأفادت دوائر حكومية بأنها تقدم دورات وورش عمل للمواطنين، الذين يتم تعيينهم، لتطوير قدراتهم الشخصية والمهنية، ومنحهم فرصة التعرف إلى المهارات المطلوبة في الوظائف التي سيشغلونها.

وحددت جهات حكومية وخاصة خمس صعوبات، تقف أمام المواطنين للحصول على وظائف، منها الخبرة، واللغة الإنجليزية، وعدم تطابق المؤهل، والمرونة في قبول الوظيفة، مؤكدين وجود متطلبات عدة، يجب أن يعرفها المواطن قبل تقديمه للوظيفة المطروحة، أهمها إعداد سيرة ذاتية تتناسب مع الوظيفة الشاغرة، وامتلاك مؤهل علمي يتناسب مع مسمى الوظيفة، وإتقان الإنجليزية، وجمع معلومات حول الوظيفة التي يرغب في التقدم إليها.

وكشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من خلال منصتها، عن إحصاءات ومؤشرات التوظيف في عام 2018، إذ تم تعيين 1914 مواطناً ومواطنة في مختلف الدوائر الحكومية بالإمارة، إضافة إلى انتساب 5736 باحثاً وباحثة عن عمل في البرامج التأهيلية.