شرطة أبوظبي تعد خطة مرورية خلال قداس البابا

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعدت شرطة أبوظبي خطة مرورية لتكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية، ونشر الدوريات على الطرق المؤدية إلى مدينة زايد الرياضية، لتسهيل حركة السير والمرور، بمناسبة القداس الذي يحييه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد خليفة محمد الخييلي، حرص شرطة أبوظبي على تيسير وصول المشاركين إلى موقع الحدث بيسر وسهولة.

وحسب الخطة التي ستبدأ من الساعة 12 ظهراً إلى السادسة مساء، لن يُسمح بدخول المركبات إلى المنطقة حول مدينة زايد الرياضية، ومنع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال عن طريق جسر المقطع وجسر الشيخ زايد إلى أبوظبي، من الواحدة بعد الظهر إلى السادسة مساء. وتم تحديد مواقف للحافلات التي تنقل المشاركين في القداس من مختلف إمارات الدولة.