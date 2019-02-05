«إصلاحية الشارقة» توظف طاقات النزلاء بـ «الإيجابية»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظم قسم الإصلاح والتأهيل بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة، محاضرة حول «الطاقة الايجابية» لنزلائها بهدف توظيف طاقات النزلاء بشغل أوقاتهم بأشياء مفيدة. قدم المحاضرة، الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الاحسان الخيرية في إمارة عجمان، بحضور مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، وعدد من رؤساء الأقسام وضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بالمؤسسة، وذلك تحقيقاً لقيم وزارة الداخلية الرامية إلى حسن التعامل.

وركزت المحاضرة على شرح شامل لمفهوم الايجابية في حياة الإنسان، وتحدي النزيل لنفسه من خلال تحويل الطاقة السالبة الكامنة بداخله إلى طاقة إيجابية، وكيفية استثمارها والاستفادة منها بأساليب فعالة وسلوكيات ايجابية لتحقيق عمل مثمر، وذلك من خلال توظيف طاقات النزلاء بشغل أوقاتهم بكل ما هو مفيد داخل المؤسسة.

وأكد شهيل أن الهدف من المحاضرة يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على نشر ثقافة ورعاية واحتواء النزلاء، وذلك من خلال تضافر جهود المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل.