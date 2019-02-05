«دبي للمستقبل» تطلق برنامج الدول المقيمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071، الأول من نوعه على مستوى العالم، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أمس، أن برنامج الدول المقيمة سيشكل منصة عالمية استراتيجية، تعزز جهود مؤسسة دبي للمستقبل في بناء شراكات فعالة، تدعم تسريع مسيرة الابتكار وتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، واستشراف المستقبل، وتصدير واستيراد الابتكارات العالمية.

وأشار إلى أن إطلاق برنامج الدول المقيمة يُشكل إضافة مهمة لتحقيق أهداف منطقة 2071، التي تجسد الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

وقال بلهول إن «مدينة دبي سباقة على مستوى العالم في إطلاق نماذج مبتكرة للشراكات الحكومية والخاصة، التي تسهم بتسريع تحقيق الإنجازات ورسم ملامح حكومات المستقبل، ويشكل هذا البرنامج خطوة جديدة في بناء منظومة متكاملة للشراكات العالمية على أرض دبي».

ويتيح برنامج الدول المقيمة للدول الشريكة فرصة التعاون المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة في منطقة 2071 في جهود استقطاب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على ابتكار مفاهيم وحلول مستقبلية.

ويوفر البرنامج للبعثات التجارية والدبلوماسية والثقافية والمكاتب التمثيلية والوفود الاستثمارية العديد من فرص الأعمال، ويتيح لها التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة والناشئة ورواد الأعمال والعلماء والخبراء في المنطقة.

وتستضيف منطقة 2071 التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل مجموعة متنوّعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071.