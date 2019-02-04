شرطة دبي توفّر خدمة تقسيط المخالفات المرورية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمالية، مذكرة تفاهم مع «نور بنك»، بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك من دون فوائد.

وتنص المذكر التي وقعها مدير الإدارة، العميد سيف محمد سيف بن عابد، ونائب الرئيس تنفيذي أول في «نور بنك»، سامي العوضي، على أن يتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية لعملاء البنك عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية في تطبيقات القيادة العامة لشرطة دبي أو الموقع الإلكتروني داخل الدولة، وسيتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات لحاملي البطاقات الائتمانية عندما تكون قيمة المخالفات 500 درهم أو أكثر بفائدة 0%.