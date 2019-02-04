الثلاثاء عطلة دراسية على مستوى الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل دوام الطلبة غداً على مستوى مدارس الدولة، الحكومية والخاصة. فيما كانت أعلنت أن اليوم الاثنين سيكون عطلة للمدارس الحكومية التابعة لدبي والشارقة فقط، بجانب عدد من المدارس الخاصة.

وأبلغت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، «الإمارات اليوم»، بأن قرار تعطيل المدارس الخاصة في الإمارة، وعددها 213 مدرسة، اليوم، راجع لكل مدرسة، ترى حاجتها للعطلة.

وأشارت إلى أن الثلاثاء سيكون عطلة رسمية للمدارس كافة، حسب قرار الوزارة، داعيةً المدارس إلى التواصل مع أولياء أمور الطلبة وإبلاغهم بذلك.

فيما أكد مدير عام هيئة التعليم الخاص في الشارقة، علي الحوسني، أن المدارس الخاصة في الشارقة لم تعطل اليوم، مضيفاً أن عطلة الغد ستشمل المدارس الحكومية والخاصة.