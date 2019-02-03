«البنية التحتية» تفتتح استراحة على طريق الشيخ محمـد بـن زايــد في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

افتتح وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، الخميس الماضي، استراحة المطاعم والمقاهي المتنقلة «فيرست إيكزت»، ضمن استراحة المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد، عند مخرج 122 للمتجهين إلى إمارة رأس الخيمة.

وتعدّ الاستراحة أول مشروع من نوعه على مستوى الجهات الحكومية، بالتنسيق مع مؤسسة سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، ومجموعة طلبة من مختلف جامعات الدولة.

وقال النعيمي، خلال افتتاحه الاستراحة، إن «المبادرة تأتي في إطار دعم الوزارة للشباب، وإعطاء الأولوية لمشروعاتهم للاستثمار في الاستراحة، كونها تحقق سعادة للمجتمع، التي تمثل محوراً رئيساً ضمن استراتيجيتها»، لافتاً إلى أن مشروع «فيرست إيكزت» يمثل نقطة التقاء وتجمع وتواصل بين الشباب، فضلاً عن أنه يعزّز منظومة السلامة المرورية، باعتبارها فسحة ومكاناً مخصصاً للراحة لمستخدمي الطريق.

وأوضح أن «الشراكة الاستراتيجية التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، جاءت لدعم مشروعات الشباب لوضعهم على الطريق الصحيح لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، التي من شأنها أن تحقق الاستقرار للشباب وأسرهم والريادة والتميز في العمل، وهو ما تشدد عليه قيادة الدولة».

ولفت إلى أن المبادرة تدعم توجه الوزارة للاستثمار في البنية التحتية، من خلال إعطاء فرصة للشباب الراغبين في إطلاق مشروعاتهم الجديدة، لاستغلال المساحات ضمن مشروعات البنية التحتية دون التأثير في أصل المشروع، موضحاً أن «المبادرة جاءت نتيجة التحديات التي يواجهها أصحاب مشروعات المطاعم المتنقلة من فئة الشباب، المتمثلة في توفير موقع محدد للمشروع».

وتفقد النعيمي، خلال الافتتاح، مشروعات الشباب في استراحة المطاعم والمقاهي المتنقلة، وقد أبدى أعجابه بما لمسه من إبداعات وجهود جبارة من قبل المشرفين على المشروع.

ويضم مشروع استراحة المطاعم والمقاهي المتنقلة، عربات طعام ومقاهي وركناً مخصصاً لعرض مشروعات وزارة تطوير البنية التحتية، وأماكن لوقوف السيارات، وأخرى مخصصة لألعاب الأطفال، ومساحات آمنة للشواء، إلى جانب دورات مياه مجهزة.

مشروع «فيرست إيكزت» يمثل نقطة التقاء وتجمع وتواصل بين الشباب، كما أنه يعزّز منظومة السلامة المرورية.