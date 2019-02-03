المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ممشى

شكا مرتادو ممشى مسجد الشيخ زايد بالفجيرة، وجود حفر صغيرة ومتوسطة في الممشى، ناجمة عن استخدام دراجات هوائية ذات وزنٍ ثقيل، الأمر الذي يحول دون ممارسة المشي أو الجري بشكلٍ سليم، مطالبين الجهة المختصة بضرورة حل هذه المشكلة، حتى يتسنى لهم استخدام الممشى الذي يعد وجهة الرياضيين ومحبي المشي في الإمارة.

انتحال

لاحظ قرّاء انتحال صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها «فيس بوك»، صفة صحف في الدولة، مستغلةً أسماءها لترويج شائعات مغرضة وأخبار كاذبة، مطالبين مستخدمي هذه المواقع بتحري الدقة قبل الانصياع وراء مثل هذه الأخبار الرامية إلى التضليل.

مخالفة

فوجئت مواطنة بتحرير مخالفة مرورية لها في منطقة وادي الحلو في الشارقة، بينما كانت هي في إمارة الفجيرة، مشيرةً إلى أنها وقت تحرير المخالفة كانت في مستشفى بالفجيرة يبعد عن منطقة وادي الحلو أكثر من 40 دقيقة، متسائلة عن مدى قانونية هذه المخالفة في مثل هذه الحالة.

متسوقون

شكا متسوقون في عجمان تجاهل محال سوبرماركت وضع الأسعار على منتجات الألبان، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة، ومخالفة مثل هذه الممارسة التي لا تلتزم بواجباتها، ولا تحترم حقوق المستهلكين.

حافلة

أثنت متدربة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي على تخصيص الهيئة حافلة لنقل المراجعين الذين يضطرون إلى ركن مركباتهم في مواقف بعيدة، ما يسهل عليهم عملية التنقل وإنجاز معاملاتهم بسرعة.

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