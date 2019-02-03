«استشاري الشارقة» يستقبل 108 شكاوى و31 مقترحاً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن استقباله 108 شكاوى و31 مقترحاً واردة من قبل عدد من مواطني الإمارة، إذ تم اتخاذ اللازم بشأنها وعمل المجلس على حلها، للارتقاء بالخدمات المقدمة في الإمارة، بحسب أمين عام المجلس أحمد سعيد الجروان، الذي أشاد بالتجاوب الكبير الذي أبدته الجهات الحكومية في الشارقة للردّ على الشكاوى المرفوعة إليها وسرعة العمل على حلها.

وأكد أن المجلس يحرص على تعزيز التواصل وتنمية علاقاته مع المواطنين وتسهيل تقديم الشكاوى والاقتراحات، عبر إطلاقه خدمته الذكية التي تحمل اسم «بوابة الجمهور» لتضاف إلى باقة خدماته النوعية، مشيراً إلى أن البوابة تعمل كنظام تفاعلي يهتم بالتواصل بين أفراد المجتمع، والمجلس، وتختص باستقبال مختلف الاقتراحات والشكاوى الواردة من الجمهور، فضلاً عن تسهيل آلية متابعتها مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن اللائحة الداخلية تنص على أن تقبل الأمانة العامة للمجلس جميع الاقتراحات والشكاوى المقدمة، وتُعرض على رئيس المجلس، الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والشكاوى والمقترحات، ثم تتم دراستها من أعضاء اللجنة ويرفع تقرير لرئيس المجلس بشأنها، لتتم مخاطبة الجهات الحكومية، موجهاً دعوة للجمهور إلى التفاعل مع هذا التطبيق وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكاواهم من خلاله.

وأفاد بأن المجلس عقد خلال العام الماضي 19 جلسة، وناقش سبعة موضوعات عامة، إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تهم شريحة واسعة من أفراد المجتمع وسياسة بعض الدوائر الحكومية في الشارقة، وخرج بـ67 توصية، وقام بعرض 11 مشروعاً للقوانين وتعديلاتها.

وأشار إلى أن الدبلوم المهني في العمل البرلماني استقطب 65 شخصاً خلال دورتيه الأولى والثانية، لافتاً إلى أن الدبلوم يعتبر البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة.