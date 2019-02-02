الدعم الاجتماعي في شرطة رأس الخيمة يتعامل مع 307 حالات

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تعامل مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مع 307 حالات اجتماعية خلال العام المنصرم، وتمكن من إغلاق 122 حالة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي نحو 7641 مستفيداً من طلبة المدارس والأهالي، والمدرسين والإداريين في مختلف المدارس على مستوى الإمارة، ونفذ المركز 54 محاضرة توعية من خلال برنامج الثقافة الأمنية.

وقال رئيس المركز، المقدم فيصل حمد آل مالك، إن المركز حرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للحالات الواردة إليه، وتعامل معها بكل احترافية من حيث الاستقبال والاستماع للمشكلة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، دون اللجوء إلى القضاء، من خلال تقديم النصائح والإرشاد.