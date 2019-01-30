شرطة أبوظبي تطالب السائقين بإفساح الطريق لـ «الطوارئ»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حثت شرطة أبوظبي السائقين على إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ، أثناء التوجه إلى مواقع الحوادث، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

واعتبر مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة، العقيد زايد الهاجري، عدم إفساح الطريق من قبل بعض الأفراد تصرفاً سلبياً غير مسؤول، قد يؤخر سرعة الاستجابة ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يقومون بهذا السلوك الفضولي لا يدركون مخاطره التي تؤدي إلى تأخر تقديم الرعاية الطبية الأولية، أو وقوع حوادث قد تنتج عنها إصابات، وعرقلة انسيابية حركة المرور.

وقال إن شرطة أبوظبي تواصل نشر ثقافة أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ، وتعميق هذا المفهوم لدى الجمهور للحفاظ على سلامة الجميع.

وأضاف أن الوعي المجتمعي وإدراك أهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يشكل غاية في الأهمية تسهم في تقليل زمن الاستجابة، والتعامل مع الحوادث على نحو يحقق مؤشرات متقدمة في مجال الرعاية الطبية الطارئة.

وحث الجمهور على التعاون مع الشرطة خلال وقوع الحوادث على عدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها الإنسانية، حفاظاً على سلامة الجميع.