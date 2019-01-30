7 إجراءات تجنب المركبة الرسوب في فحص الترخيص

المصدر: هنادي أبونعمة – دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبدالله يوسف آل علي، إن على مالك المركبة القيام بإجراء صيانة وقائية لمركبته قبل الفحص الفني السنوي للتأكد من صلاحية أنظمة المركبة سواء الكهربائية أو الميكانيكية، وحدد سبعة إجراءات تجنب المركبة الرسوب في فحص الترخيص.

وحول أهم الإجراءات المطلوب اتخاذها للتقليل من احتمالية رسوب المركبة، أكد أن على العملاء الراغبين في إجراء الفحص الفني المطلوب لتجديد ترخيص مركباتهم، التأكد أولاً من حملهم لملكية المركبة قبل التوجه لمركز الفحص، اختصاراً للجهد والوقت، كما قدم سبع نصائح أو إجراءات عليهم القيام بها لضمان اجتياز الفحص بنجاح.

وعدد آل علي لـ«الإمارات اليوم» تلك الإجراءات، فأشار إلى ضرورة التأكد من صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية، والأنوار التحذيرية، والتأكد من خلو المركبة من أي صدمات أو ملصقات أو إضافات غير مسموح بها، وكذلك التأكد من عمل حزام الأمان في المقاعد الأمامية.

وأضاف أن من ضمن الإجراءات كذلك التأكد من صلاحية الإطارات وخلوها من العيوب، والتأكد من عدم وجود آثار تسرب زيت أو أي سوائل أخرى أسفل المركبة.

وتابع أنه يجب على مالك المركبة التأكد من مكونات الصندوق الخلفي، مثل الإطار الاحتياطي والمثلث العاكس، كما عليه التأكد من صلاحية أذرع ماسحات الزجاج وحركتها الميكانيكية وصلاحية الجزء المطاطي الملامس للزجاج، لما في عمل المساحات من أهمية في المحافظة على وضوح الرؤية في حال وجود أي تقلبات مناخية مثل الأمطار أو الضباب.

ووفقاً للنظم التي تطبقها هيئة الطرق والمواصلات في دبي فإن ترخيص المركبة يلغى في حال كانت غير صالحة للسير وتشكل خطراً على سلامة قائدها وعلى مستخدمي الطريق، ويتم تقييم حالة المركبة واتخاذ قرار إلغائها لعدم الصلاحية لأسباب عدة، منها على سبيل المثال إصابة قاعدة المركبة (الشاصي) أو جزء منه إما بسبب حادث تعرضت له المركبة أو بسبب تآكل هذه القاعدة، وكذلك تلغى المركبة في حال التلف الكامل نتيجة حادث سير أو احتراقها، ومن الحالات الأخرى أيضاً أن تكون المركبة تم إصلاحها بشكل خاطئ بعد تعرضها لحادث يؤثر على سلامتها وسلامة مستخدميها.

وكانت الهيئة أعلنت أنها تعمل على دراسة لتحليل أسباب عدم تجديد ترخيص المركبات ووضع الحلول المناسبة التي تقلل من نسبة المركبات منتهية الترخيص في إمارة دبي، حيث يعتبر قانون السير والمرور قيادة مركبة منتهية الصلاحية بأنها مخالفة صريحة لبنود القانون تعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية.

وسجلت الهيئة خلال العام الماضي على مزودي خدمة الفحص الفني ثلاثة أنواع من المخالفات الأكثر تكرراً، تضمنت عدم اتباع معايير الفحص الفني المعتمدة من الهيئة أو الإهمال في إدخال البيانات الخاصة بشهادة الفحص، وكذلك عدم التقيد بالتعاميم والتعليمات والأوامر والقرارات الصادرة عن الهيئة، بالإضافة الى قيادة مركبة العميل إلى أو في حارات الفحص من قبل أحد المستخدمين أو الفاحصين الذين لا يحملون رخصة قيادة سارية المفعول.