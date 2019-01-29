تدشين خط حافلات جديد بين دبي ومسقط

المصدر: هنادي أبونعمة ــ دبي

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، خط دبي عمان الدولي للحافلات، لنقل الركاب بين مدينة دبي والعاصمة العمانية مسقط عبر ثلاث رحلات يومية، كلفة الرحلة الواحدة 90 درهماً ذهاباً وإياباً، و55 درهماً للاتجاه الواحد، حيث وصلت أول حافلة تقل الركاب من مسقط أمس إلى محطة الراشدية للحافلات.

وأعلن عن تدشين الخط في مؤتمر صحافي عقد في محطة مترو الراشدية للحافلات، بحضور كل من المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد هاشم بهروزيان، والمدير التنفيذي لمؤسسة مواصلات عمان أحمد البلوشي.

وتنطلق الرحلة من دبي من محطة مترو الراشدية للحافلات مروراً بمبنى مطار دبي رقم 2، ومن ثم محطة حافلات أبوهيل دون توقف حتى الحدود الإماراتية العمانية، مستغرقة ما يزيد أو يقل عن ست ساعات تقريباً، حسب الوقت المطلوب لإنجاز إجراءات الدخول عبر الحدود.

وقال بهروزيان لـ«الإمارات اليوم» إن هناك إقبالاً كبيراً على خدمة النقل البري بين البلدين، ما شجع الهيئة على التعاون مع «مواصلات عمان»، لتوفير الخدمة التي تحتاجها شريحة كبيرة من المسافرين الذين يقصدون سلطنة عمان لأسباب مختلفة.

وتابع أنه تم اختيار المحطات الواقعة على الخط بدقة، بحيث تتكامل مع محطات المترو والحافلات الرئيسة، ما يسهل عملية تنقل المسافرين في مدينة دبي بعد وصولهم من مسقط.

وأضاف أنه ستكون هناك مراجعة لعدد الركاب في هذه الرحلات، التي يمكن أن يزيد عددها تلبية للحاجة، بالتنسيق والتعاون مع «مواصلات عمان» التي ستتولى الشق التشغيلي من الخدمة، حيث سيتم نقل الركاب عبر حافلات تابعة لها بكامل فريقها من السائقين والمشرفين.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن وجود خدمات مشابهة أو إطلاق خطوط شبيهة بين دبي ومدن شقيقة أخرى في المستقبل، فقال بهروزيان إن المسافة القصيرة نسبياً للانتقال براً بين دبي ومسقط، شجعت على إطلاق الخدمة، لاسيما في ظل رصد إقبال كبير على الخدمة من الركاب الذين يستخدمون الوسائل البرية للوصول إلى عمان.

وحول الإجراءات المطلوبة لدخول البلدين، ومدى وعي الركاب بضرورة التأكد من الوثائق المطلوبة، قال بهروزيان إنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات دخول الركاب من خلال تقليص الزمن المستغرق، تشجيعاً لهم على استخدامها.

من جهته، قال البلوشي إن أهم ما يميز الخدمة الجديدة أنها ستوفر خدمة نقل بري مستدامة بين البلدين، تكتمل فيها عناصر الرفاهية والأمان والسلامة، كما أنها في متناول اليد بالنسبة لشريحة كبيرة من الركاب في البلدين، لافتاً إلى أن الرحلة ستمكن المسافرين من الوصول ليس فقط إلى مسقط، بل كذلك إلى المحافظات الشمالية للسلطنة.

وأشار إلى أهمية تشغيل الخدمة التي سيستفيد منها الركاب خلال الاستعداد والمشاركة في الحدث العالمي «إكسبو 2020».

ويمكن شراء التذاكر من محطات الانطلاق للرحلة في كلا البلدين، على أن يتم توفير خدمة شرائها لاحقاً عبر الموقع الإلكتروني، كما ستتوافر خدمة «واي فاي» في الحافلات المتجهة إلى مسقط ضمن تنفيذ مشروع لتوفير الخدمة التي تعمل عليه هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفيرها في كامل أسطول الحافلات التابع للهيئة.