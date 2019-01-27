629 مسكناً للمواطنين في دبي بـ 640 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشف تقرير إحصائي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تصميم خمسة مشروعات إنشائية للمواطنين، ومقر للمؤسسة، بكلفة تقديرية تبلغ 716 مليون درهم. وتشمل 629 مسكناً (549 فيلا و80 وحدة سكنية)، بواقع 379 مسكناً في منطقة الخوانيج الثانية، و144 مسكناً في الورقاء الرابعة، ومبنى سكنياً في عود المطينة الثالثة، و26 مسكناً في حتا (سهيلة وصعير والسلمي)، إضافة إلى إنشاء مقر للمؤسسة في عود المطينة الثالثة.

وبيّن التقرير أن كلفة مساكن الخوانيج الثانية تبلغ 440 مليون درهم، ومساكن الورقاء الرابعة 83 مليون درهم، والمباني السكنية في عود المطينة الثالثة 83 مليون درهم، ومقر المؤسسة 76 مليون درهم، ومساكن حتا 34 مليون درهم.

وأنجزت إدارة المشاريع الهندسية في المؤسسة، خلال الفترة الماضية، عدداً من الدراسات حول أنظمة الأبنية الخضراء، وأنظمة توفير الطاقة، والأنظمة الإنشائية ومواد البناء، كما طبقت الأنظمة الذكية على مساكن المنح في منطقة البرشاء، وتعمل على إدخال أنظمة توفير الطاقة لوحدات الإنارة (ليد لايت)، وأبواب «يو بي في سي» في المشروعات الإسكانية المقبلة. وعلى اختبار زراعة سطح المسكن باستخدام نظام «غرين مت».

وأطلقت المؤسسة خمس مبادرات مالية يستفيد منها المواطنون في دبي، هي: مبادرة السداد المبكر، التي تسرع تحصيل مبالغ القروض، بتوفير تخفيض محدد حافزاً للمستفيدين من مشروعاتها الإسكانية، ومبادرة تعهيد القروض (اليسر)، التي تعني توفير الخدمات الإسكانية لعدد أكبر من المستفيدين، ومبادرة التوفير الإسكاني (مذخور)، التي تسعى إلى تثقيف المتعاملين بأهمية الادخار، ومبادرة التمويل الذاتي (العوض)، وهي مكافأة مالية تصرف للمتعاملين، ومبادرة المنحة الجزئية، وتطبّق على قروض المساكن الجاهزة.