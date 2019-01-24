قرية للصيادين ورصيف بحري في «الحمرية» العام الجاري

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

كشفت بلدية الحمرية عن أبرز المشروعات، التي ستنفذها دائرة الأشغال العامة في الشارقة، خلال العام الجاري، في منطقة الحمرية. وتشمل إنشاء قرية الصيادين، وسوق، ومجلس الضاحية، إضافة إلى تطوير مصنع الثلج، وحديقة الشاطئ، وإنشاء الرصيف البحري، والطابق الثاني من سكن عمال البلدية، وتجهيز ثلاثة مشاتل زراعية في منطقة العرقوب، فضلاً عن إنجاز المرحلة الأولى من الحديقة العامة، التي تشمل مضماراً للدراجات الهوائية بطول 1000 متر.

وأكد مدير البلدية، مبارك الشامسي، تسلم مشروعات خدمية وعمرانية حيوية من الدائرة، خلال العام الماضي، أبرزها إنجاز مشروع أرض المعارض والمهرجانات، ومشروع الممشى المطاطي بطول 1200 متر، ومشروع حديقة الحي الشرقي للنساء، ومباني الخدمات الشاطئية العامة، وإنشاء وتسوية أراضي العزب النظامية الجديدة بالحمرية وترقيمها، علاوة على إنجاز المرحلة الثانية من أعمال رصف الطرق الداخلية، وإنارة الشوارع المرصوفة بالحمرية.

وأوضح الشامسي أن إجراءات البلدية الرقابية والتفتيشية على المنشآت أسفرت عن تحرير 51 مخالفة شواء، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية أسهمت في تخفيض المخالفات بنسبة 30%، كاشفاً أن البلدية تعمل، ضمن خططها للعام الجاري، على إضافة مواقع جديدة للشواء، نظراً لزيادة أعداد مرتادي شاطئ الحمرية.

وذكر أن قسم الصحة العامة في البلدية نفذ جملة من الجولات الرقابية والتفتيشية على المحال والمنافذ الغذائية والاستهلاكية، بهدف استدامة الرقابة الصحية، والتأكد من سلامة اللحوم والأسماك وتطبيق الاشتراطات الصحية والغذائية، كاشفاً عن مصادرة 144 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك.

وفي ما يخص جهود البلدية في المجالات الزراعية وزيادة المسطحات الخضراء ومساحات التشجير، خلال عام 2018، أكد الشامسي زراعة 25 ألف متر مربع من مساحات التشجير، بنسبة تجاوزت 20%، مقارنةً بعام 2017، لافتاً إلى أن قسم الزراعة والحدائق عمل على زراعة 9000 شتلة، تشمل النخيليات وأشجار الزينة ومغطيات التربة، إضافة إلى زراعة 80 ألف وردة موسمية.