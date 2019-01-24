المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صلاحيات

طالبت سيدة بتوضيح صلاحيات سائقي سيارات الأجرة في دبي، حيث لاحظت عدم استحسان سائق الأجرة الذي أقلّها من المطار إلى منزلها في المدينة، إدخال السيارة إلى فناء المنزل، حتى تتمكن من إنزال حقيبتها، وسبق أن تعرضت لموقف مشابه تمثل في تردّد سائق الأجرة في مساعدتها على إنزال الأمتعة، لافتة إلى ضرورة القيام بذلك حتى لا يقع أيٌّ من الطرفين في حرج.

رسوم

رفضت عميلة لدى بنك أبوظبي التجاري دفع رسوم 27 درهماً على كل كشف حساب شهري تودّ إصداره، وذلك بعد أن قصدت البنك للحصول على كشف لآخر ستة أشهر، فضلاً عن أنه لا يمكن إصدار الكشف في حال عدم توافر الرسوم المطلوبة في الحساب الشخصي، لافتة إلى أنها في وقتٍ سابق من العام الماضي قامت بإصداره بالمجان، أسوةً ببنوك أخرى تقوم بتقديم هذه الخدمة لعملائها دون رسوم.

تنويه

تمنّى سائق لو أنه تم لفت نظر العاملين في محطات تعبئة البترول إلى عدم المبادرة بغسيل زجاج السيارات دون أخذ إذن أصحابها، وذلك بعد أن قصد إحدى المحطات بدبي، وقام عامل بغسل زجاج سيارته الأمامي والخلفي، إضافة إلى المرايا الجانبية، الأمر الذي شكّل مصدر إزعاج كبير بالنسبة له، خصوصاً أن التنظيف لم يكن بالمستوى الجيد.

عملات

طالب متسوقون بالتعميم على أصحاب المحال التجارية بضرورة توفير عملات معدنية وورقية من مختلف الفئات، إذ كثيراً ما يطلب منهم موظفو هذه المحال توفيرها، خصوصاً حين ينوون الدفع بالعملة الورقية من فئة 500، و1000 درهم.

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