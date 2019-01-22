افتتاح جزئي للحركة المرورية على شارع اليلايس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي شارع اليلايس، عن افتتاح الحركة المرورية جزئيًّا من بعد تقاطع دوانر شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع اليلايس، لتوفير مداخل ومخارج إضافية لسكان مجمع دبي للاستثمار 2، وفتح حركة الالتفاف إلى الوراء للراغبين في العودة إلى شارع اليلايس.

وتقدمت الهيئة بالشكر لمستخدمي الطريق على تعاونهم، ودعتهم إلى استخدام الطرق البديلة مثل شارع الامارات أو شارع الشيخ محمد بن زايد أو شارع إكسبو للوصول إلى الوجهة المطلوبة.

وأكدت أن الجهات ذات العلاقة تبذل قصارى جهدها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية في أسرع وقت ممكن.