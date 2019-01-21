«بشرية الفجيرة»: توفير 2500 وظيفة للباحثين عن العمل

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكّد مدير دائرة الموارد البشرية في الفجيرة، محمد الزيودي، التزام دائرته بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال إدارة الجودة والأعمال والتميّز المؤسسي والوظيفي، مضيفاً أنها سترفع نسبة استقطاب الشركات الخاصة في معرض التوظيف المقبل، والجامعات، بنسبة 150%، ليصبح عدد الفرص الوظيفية 2500 وظيفة.

وأضاف الزيودي، لـ«الإمارات اليوم»، أن فوز الدائرة بثلاث شهادات «آيزو» سيسهم في تسهيل الترابط مع الجامعات الدولية المعروفة التي سيستقطبها المعرض في 120 دولة تقدم 150 جامعة ومعهد بمعايير عالمية منظمة، متوقعاً إقبال عدد أكبر من الجامعات العالمية ذات الخدمات الأكاديمية المتميزة.

وقال إن تعدد الجامعات وتنوّعها، بعد حصول دائرته على الآيزو، سيسهم في فتح تخصصات كثيرة ونادرة لطالبي الوظائف والطلبة ممّن يودون الالتحاق بها.

وأشار الزيودي الى أن الهدف الرئيس من الحصول على شهادات هو تسهيل عملية التبادل وتوحيد الأنماط والأسس المتّبعة داخل الإمارات وخارجها، نظراً للشراكات مع العديد من الجهات والجامعات في كثير من دول العالم، حيث يحظى معرض الفجيرة الدولي بترابط عالمي، وأخذت دائرة الموارد البشرية على عاتقها تقديم الخدمات التنافسية المتميزة بمعايير دولية، وتقوم بتحفيز الموظفين على الارتقاء بالأداء الوظيفي بأرقى وأفضل المعايير.