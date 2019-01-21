المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أنا مواطن من الشارقة (26 عاماً)، حاصل على شهادة الثانوية العامة، ولدي خبرة عملية في أحد البنوك لمدة سنتين، وخبرة في مجال الشؤون الإدارية لمدة خمس سنوات، إذ سبق لي العمل في إحدى الجهات الحكومية بدبي.

وقد طرقت أبواب التوظيف في جهات حكومية وخاصة في دبي والشارقة، ولكن دون جدوى. والمشكلة أن مكوثي في المنزل بلا عمل يزيد الأعباء المالية على والدي، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل.

(فهد)

أنا مواطنة من دبي (32 عاماً)، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى خبرة ست سنوات في مجال خدمة العملاء، ومشكلتي هي عدم الحصول على وظيفة.

طرقتُ أبواب التوظيف في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي والشارقة، ولكن لم أوفق في الحصول على فرصة، علماً بأن أسرتي تتكون من خمسة أفراد، وتمر بظروف معيشية صعبة، بسبب تراكم الديون البنكية عليّ.

أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في الحصول على وظيفة.

(ن.م)

أنا مواطنة من العين (20 عاماً)، حاصلة على شهادة الثاني الثانوي. ومشكلتي أن أسرتي تمر بظروف معيشية صعبة، وأرغب في أن أساند والدي بسبب تزايد مصروفات الحياة ومتطلباتها.

قدمت أوراقي لطلب وظيفة في مؤسسات وجهات حكومية وخاصة عدة في العين، لكنني لم أتلقَّ استجابة، علماً بأنني اجتزت دورات عدة في الكمبيوتر وخدمة العملاء، وغيرهما. وأناشد المسؤولين في الجهات والمؤسسات مساعدتي في العثور على عمل مناسب.

(إيمان)

أنا مواطنة من العين (32 عاماً)، حاصلة على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. ومشكلتي هي عدم الحصول على وظيفة. قصدت عدداً كبيراً من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في العين، بحثاً عن فرصة، لكنني لم أوفق في ذلك، علماً بأن أسرتي تتكون من 10 أفراد، ونحن نمر بظروف معيشية صعبة في ظل تراكم الديون البنكية على عاتق والدي.

أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في الحصول على وظيفة.

(ن.ج)