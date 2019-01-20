حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باستحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة في الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2019م، بشأن استحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ووفقاً للمرسوم الأميري تُستحدث إدارة جديدة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة تسمى: "إدارة المظهر الحضري"، وذلك بمراعاة أحكام المرسوم الأميري رقم (61) لسنة 2018م باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

وتكون الإدارة المُستحدثة بموجب هذا المرسوم ضمن الهيكل التنظيمي العام لدائرة التخطيط والمساحة وتتبع لها الأقسام الآتية:

قسم الدراسات والتصميم.

قسم مراقبة التشوهات البصرية.

قسم متابعة التنفيذ.

ويصدر رئيس دائرة التخطيط والمساحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.