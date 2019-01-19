24 % تراجع المواطنين العاملين في مساجد دبي

المصدر: محمد عبد العاطي - دبي

كشفت إحصائية صادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن تراجع عدد المواطنين العاملين في مساجد الإمارة بنسبة 24%، فيما ارتفع العاملون من جنسيات عربية بنسبة 1.9%.

وأفادت الإحصائية التي نشرها مركز دبي للإحصاء منسوبة إلى الدائرة، بأن عدد المواطنين العاملين في مساجد دبي تراجع إلى 19 موظفا بنهاية عام 2017، مقارنة بـ 25 موظفا في نهاية عام 2016، فيما ارتفع الموظفون من جنسيات عربية من 413 موظفاً إلى 421 موظفاً.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للموظفين في مساجد دبي بلغ 830 موظف بنهاية 2017، 36 واعظ، و425 إمام وخطيب، و324 مقيم شعائر.

وتراجع عدد المواطنين في وظيفة إمام وخطيب من 15 موظفا إلى 12 موظفا، فيما استقر عدد الموظفين في مهنة واعظ عند ثلاثة مواطنين، وتراجع عدد المواطنين في مهنة مقيم شعائر من خمسة إلى أربعة

وارتفع عدد الموظفين من جنسيات عربية في مهنة إمام وخطيب إلى 286 مقارنة بـ 145 من جنسيات غير عربية، وفي وظيفة مقيم شعائر 105 موظف، مقارنة بـ 233 من جنسيات غير عربية.

وأفادت الإحصائية بأن عدد المساجد في دبي، ارتفع إلى 2091 مسجدا بنهاية عام 2017، مقارنة بـ 2095 عام 2016، و2036 مسجداً عام 2015، فيما استقر عدد مصليات العيد عند ثماني مصليات.

وارتفع عدد المساجد التي أنشأتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 685 مسجد نهاية عام 2017، فيما كان 646 مسجد عام 2016،