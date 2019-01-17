فرز إلكتروني للأعمال المشاركة في «جائزة الصحافة العربية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، عن بدء أعمال لجنة الفرز المشاركة في الدورة الـ18 للجائزة، وفق آلية جديدة. وأوضحت أنها قررت تحويل نظام فرز وتقييم الأعمال إلى نظام إلكتروني، يتيح لأعضاء اللجنة فرز الأعمال وفق معايير محددة، إلى جانب التأكيد على الاشتراطات والسياسات العامة المخصصة للفرز، وهو يتيح لكل عضو منح الأعمال المشاركة درجة من 1 إلى 10 شريطة وضع ملاحظات متخصصة حول كل عمل مقدم، تمهيداً لتحويل النتائج إلى لجان التحكيم.

وأكد نائب مدير الجائزة، جاسم الشمسي، أن الآلية الجديدة لعملية الفرز تتميز بتوظيفها الجانب الإلكتروني في مراجعة الأعمال المشاركة، وآليات التقييم، متوقعاً أن يسهل البرنامج الإلكتروني عمل اللجنة، ما يسهم في سرعة الفرز بصورة احترافية.

وأوضح أنه «نتيجة للأعداد المتزايدة من الترشيحات التي تستقبلها الجائزة عاماً تلو الآخر، تلعب لجنة الفرز دوراً كبيراً وأساسياً في التركيز على نوعية الأعمال، والتأكد من وجودها ضمن الفئات الصحيحة واستيفائها للشروط والأحكام الخاصة بكل فئة، مع الالتزام الدقيق بالمعايير في مرحلة الفرز قبل إرسال الأعمال إلى لجان التحكيم». لافتاً إلى أن لجنة الفرز ستختار ضمن الآلية الجديدة ما يقارب من 15 عملاً ضمن كل فئة ممن حصلوا على أعلى نسبة تقييم.