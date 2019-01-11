ضابط بشرطة دبي يسجل 168 ساعة تطوّعية في نيبال

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

شارك الملازم أول محمد شهريار محمد البلوشي، من الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، في وضع حجر الأساس لبناء مدرسة في جمهورية نيبال بقرية باسوتي، مع فريق مكوّن من 14 متطوّعاً إماراتياً، وتسعة من جنسيات مختلفة، ضمن تجربة تطوّع تنظمها «دبي العطاء» حول العالم.

وأعرب البلوشي عن فخره واعتزازه بتسجيله 168 ساعة عمل تطوّعية في نيبال، معتبراً أن «مشاركته تنسجم مع توجهات شرطة دبي، التي تسعى إلى تحقيق سعادة الناس، من خلال تعزيز العمل الأمني والمجتمعي والإنساني».

وقال إن «شرطة دبي ترسخ دور العمل التطوعي بين الموظفين، وتحفّز على المشاركة المجتمعية، وإطلاق مبادرات تشجع الأعمال التطوعية وتسهم في توسيعها وشموليتها، وتعزز أهمية دور المتطوّعين في إسعاد وتنمية مجتمعاتهم».

وذكر أن «تجربة التطوع في نيبال تجربة استثنائية وإنسانية، وهي فرصة فريدة من نوعها، أسهمت في التعرف إلى التحديات المتعلقة بالتعليم في البلدان النامية وآلية التصدي لها».

وقال البلوشي: «إنه منذ وصول الفريق إلى قرية باسوتي حظي بحفاوة الترحيب من أهالي القرية، وشاهد وزملاؤه الفرحة في عيون الأطفال، خصوصاً عندما أدركوا أن مع نهاية هذا العام ستكون لهم مدرسة خاصة بهم وقريبة منهم دون الحاجة إلى قطع المسافات الطويلة من أجل التعليم».