شرطة عجمان تعزز الثقافة الأمنية للطلبة إلكترونياً

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

نظّمت شرطة عجمان مبادرة السلامة والأمن في الجامعات، من خلال إرسال نشرات توعية عبر البريد الإلكتروني لكل طالب في الإمارة، بهدف تعزيز الثقافة الأمنية لديهم، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخاطر التي تواجههم، تحقيقاً لرؤية الدولة بأن تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وسعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل بتعزيز الأمن والأمان. وقال مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان، العقيد علي جابر الشامسي، إن تنفيذ المبادرة جاء لتقوية التعاون المشترك والتواصل البنّاء بين الشرطة والمجتمع، وبشكل خاص مع طلبة الجامعات، كونهم صناع المستقبل، والشباب الذي يعتمد عليه في كل المجالات، من خلال تعزيز ثقافة الوعي الأمني، وحماية الشباب من الوقوع في الجريمة، وتوعيتهم بأهمية احترام القانون. ونفذ المبادرة فريق مبادرة السلامة والأمن في الجامعات، بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة.

وأضاف أن المبادرة تضمنت توعية طلبة الجامعات من خلال إرسال نشرات توعية عبر البريد الإلكتروني لكل طالب، لضمان وصولها إلى جميع الطلبة، وشملت التوعية مجالات عدة، مثل أمن المركبات والسلامة المرورية، والتحذير من الابتزاز الإلكتروني، والأساليب الخاطئة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وحول السلامة الأمنية في التعامل مع الآخرين في ما يختص بالممتلكات والعنف والتحرش.