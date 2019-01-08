شرطة أبوظبي تضم سيارة صديقة للبيئة إلى دورياتها

أدخلت شرطة أبوظبي إلى أسطول دورياتها، سيارة صديقة للبيئة من نوع شيفروليه «بولت» تتميز بمواصفات تقنية متطوّرة.
وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء سعيد سيف النعيمي، أن المركبة الجديدة تجسد مواكبة شرطة أبوظبي الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات والتركيز على البيئة والصحة والسلامة وفق المعايير الدولية.
وأوضح أن ضم المركبة لأسطول دوريات المرور يعد ضمن الاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية والمخلفات، والانبعاثات السامة، والضارة بالبيئة.
وقال مدير إدارة النقل والمشاغل، العقيد أحمد الشبلي، إن السيارة الجديدة تم اختيارها بعد دراسة عميقة ومتابعة للتطوّر التقني في مجال السيارات الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أنها تمتاز باستخدامها تكنولوجيا متطورة وملائمة للعمل الشرطي، وتعمل بالطاقة المتجددة.