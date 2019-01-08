شرطة أبوظبي تضم سيارة صديقة للبيئة إلى دورياتها

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أدخلت شرطة أبوظبي إلى أسطول دورياتها، سيارة صديقة للبيئة من نوع شيفروليه «بولت» تتميز بمواصفات تقنية متطوّرة.

‏وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء سعيد سيف النعيمي، أن المركبة الجديدة تجسد مواكبة شرطة أبوظبي الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات والتركيز على البيئة والصحة والسلامة وفق المعايير الدولية.

‏وأوضح أن ضم المركبة لأسطول دوريات المرور يعد ضمن الاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية والمخلفات، والانبعاثات السامة، والضارة بالبيئة.

‏وقال مدير إدارة النقل والمشاغل، العقيد أحمد الشبلي، إن السيارة الجديدة تم اختيارها بعد دراسة عميقة ومتابعة للتطوّر التقني في مجال السيارات الصديقة للبيئة.

‏ولفت إلى أنها تمتاز باستخدامها تكنولوجيا متطورة وملائمة للعمل الشرطي، وتعمل بالطاقة المتجددة.