خدمات اشتراطات الوقاية السلامة لمركبات المواد الخطرة في مركز سبيد بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإنابة العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم أنه انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، على إسعاد المتعاملين، تعلن الإدارة عن تقديم خدمات اشتراطات الوقاية والسلامة من خلال فحص مركبات المواد الخطرة ، في مركز "سبيد لفحص وتسجيل المركبات" في منطقة صناعية الجرف.

ويعد مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات الذي يتم إدارته من قبل مؤسسة المواصلات العامة في عجمان بالتعاون مع إدارة المرور وترخيص الآليات، حيث يقدم خدمات متميزة شاملة من فحص وتسجيل المركبات وغيرها من الخدمات تهدف إلى إسعاد المتعامل.

وفي هذا الصدد قال المظلوم، أنه جاء اختيار مركز" سبيد لفحص المركبات" انطلاقا من استراتيجية الدفاع المدني لرفع مؤشرات السعادة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتوفيراً للوقت وتقصير مسافة الوصول إلى مركز خدماتنا، حيث يتم فحص مركبات صهاريج الديزل ومركبات نقل اسطوانات الغاز والتأكد من اشتراطات المستوفية لشروط الوقاية والسلامة.