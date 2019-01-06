تحويل مركبات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي في مواصلات عجمان

المصدر: الامارات اليوم – عجمان

كشف مدير عام مؤسسة المواصلات العامة بعجمان المهندس عمر أحمد بن عمير عن تحويل عددا من مركبات الأجرة التابعة للمؤسسة وشركات الامتياز إلى استخدام الغاز الطبيعي لتصبح مركبات صديقة للبيئة، مؤكدا أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يأتي بناءا على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خاصة فيما يرتبط بالاستدامة البيئية، وذلك لمواكبة الرؤى المتمثلة في التميز والريادة في المواصلات

والخدمات المستدامة، وتحقيقا للخطة الاستراتيجية التي تولي اهتماما كبيرا بالجانب البيئي من حيث تقليل الأثار السلبية لمركبات النقل المختلفة وبما يتماشى مع رؤية عجمان 2021 .

وأفاد المهندس عمر أحمد بن عمير بأن المشروع يستهدف في البداية مركبات المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة وتعميم الخدمة على الجمهور لمن يرغب بالاستفادة من خدمة المركز الفني في تحويل المركبات الخاصة إلى العمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن مؤسسة المواصلات العامة تمضي قدما نحو تقديم الخدمات النوعية لمتعامليها وبما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية في مجال الأمن والسلامة وانطلاقا من تفعيل دورها المنوط بها في عملية تطوير التنمية المستدامة.