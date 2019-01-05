8 محطات لرصد جودة الهواء في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة هنا السويدي، أن الهيئة أنشأت شبكة الشارقة لرصد جودة الهواء لرصد ومراقبة الأنشطة التي تضرّ بالبيئة للحد من تأثيراتها، إذ سيصل عددها إلى ثماني محطات تقوم برصد 12 متغيراً على الطقس والهواء، مشيرة إلى أن الشبكة تضم حالياً خمس محطات موزعة على إمارة الشارقة في منطقة واسط في مجلس ضاحية واسط، ومنطقة الرحمانية في دائرة الشؤون الإسلامية، ومدينة خورفكان في مقر فرع الهيئة، والمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة في مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل وفي مدينة الذيد في سفاري الشارقة.

وتابعت أنه تم الانتهاء حديثاً من تثبيت المحطة السادسة في مدينة دبا الحصن في مركز ناشئة دبا الحصن، إضافة إلى أنه جارٍ تثبيت المحطة السابعة في منطقة المدام، مشيرة إلى وجود محطة ثامنة في مدينة كلباء يتم تشغيلها والتنسيق بخصوصها مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وأضافت أن تنفيذ هذه المحطات جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومتابعة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتطوير العمل في مجال حماية البيئة ورصد ومراقبة الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالبيئة وتلويثها والحد من تأثيراتها، وبهدف تحقيق أمن وسلامة الفرد والمجتمع.

وبينت السويدي أن المحطات تم ربطها إلكترونياً لمراقبة جودة الهواء على مدار الساعة باستخدام أجهزة قياس عالية الدقة، إذ يتم إرسال نتائج القياسات من محطات الرصد إلى نظام استقبال بيانات مركزية ليتم تخزينها ومراجعتها وتطبيق أنظمة الجودة للتحقق من صحتها قبل تحليلها وإعداد التقارير على ضوئها، مشيرة إلى أن ذلك ساعد شبكة الشارقة لرصد جودة الهواء في الحصول على فكرة عامة حول جودة الهواء في الإمارة.

وأشارت إلى أن محطات الرصد تقوم برصد المتغيرات في أول أكسيد الكربون (CO)، وثاني أكسيد الكربون (CO2)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وكبريتيد الهيدروجين (H2S)، وأول أكسيد النيتروجين (NO)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وأكاسيد النيتروجين (NOx)، والأوزون (O3)، والدقائق العالقة (الغبار)، وسرعة واتجاه الرياح، ودرجة حرارة الجو، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.

إجراءات صارمة

قالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة هنا السويدي، إن شبكة الشارقة لرصد جودة الهواء تخضع لإجراءات ضمان جودة صارمة، حيث يتم تطبيق المعايير ومراجعة البيانات بصورة مستمرة من قبل العاملين على المشروع للتأكد من صحة ودقة بيانات الرصد وتشمل إجراءات ضمان الجودة المعمول بها.

هنا السويدي:

«المحطات ترصد 12 متغيراً على الطقس والهواء».