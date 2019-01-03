حظر استيراد الدواجن من مقاطعة روسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التغيّر المناخي والبيئة حظر استيراد الدواجن من مقاطعة «فيورونيشكايا أوبلاست» في روسيا، لتسجيل بؤر إصابة بأنفلونزا الطيور بها. وأكدت الوزارة أنها قررت حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المقاطعة، إضافة الى المقاطعات المصابة سابقاً، وهي: «كورسكايا» و«ريسبابليكا كالميكيا» و«أستراكانكايا» و«كوسترمسكايا» في روسيا الاتحادية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في رفع معدلات الأمن الحيوي، واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة، للحيلولة دون دخول فيروس أنفلونزا الطيور، ومنع مخاطره وتأثيراته في صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها، وكذلك في الصحة العامة، باعتباره من الأمراض المشتركة.