المصدر: دبي-الامارات اليوم

دواء

قال مراجعون لمستشفيات خاصة إن أطباء يعمدون إلى صرف كميات كبيرة من الأدوية تكفي لأسابيع، في حين لا تتجاوز مدة العلاج أياماً قليلة، واعتبروا ذلك هدراً يستوجب المراقبة.

مصابيح

شكا سائقون انتشار لوحات دعائية لسيارات تحتوي على مصابيح شديدة الإضاءة تؤثر سلباً على رؤيتهم ليلاً، وطالبوا الجهات المعنية بمنع هذا النوع من الدعاية.

استبدال

طالب مستهلكون بإلزام باعة الأجهزة الإلكترونية باستبدال المنتجات المعيبة خلال الأسبوع الأول من الاستخدام، بدلاً من التعامل مع الوكيل، الذي عادة ما يستغرق وقتاً طويلا لإصلاح أو استبدال المنتج.

مواقف

اضطر متعاملون مع مكتب وزارة الاقتصاد في دبي، إلى إيقاف سياراتهم في مناطق بعيدة، والاستعانة بسيارات أجرة للوصول لمقر الوزارة، وإنجاز معاملاتهم، مع صعوبة إيجاد مواقف أمام مبنى الوزارة المكتظ دوماً بالسيارات.

نظافة

نوّه قراء بالحملة التوعوية التي أطلقتها بلدية دبي، الخاصة بنظافة المناطق الصحراوية في الإمارة، لافتين إلى أنه على الرغم من ذلك فإن مرتادين للمناطق الصحراوية يتركون مخلفاتهم ولا يأبهون بمعايير النظافة إطلاقاً، مطالبين بتغليظ المخالفات.

حديقة

انتقد مرتادون لحديقة الطويلة في مدينة العين، سلوك بعض الأسر التي اعتادت قضاء أوقاتهم في الحديقة وترك بقايا الطعام ومخلفاتهم المتنوعة على الأرض في مواقع جلوسهم، ما يسيء للمظهر الجمالي للحديقة، ويكبّد عمال النظافة مجهوداً مضاعفاً لرفعها.

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